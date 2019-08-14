لقي فني تكييف، مصرعه، اليوم الاربعاء، صعقا بالكهرباء، اثناء توصيله للكهرباء بأجهزة تكييف، في بني سويف.

كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة بنى سويف الجديدة، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى بنى سويف العام بوصول " عبد الله.ع.ص" 35 عام، فنى تكييف، مقيم المرج بالقاهرة، جثه هامدة، إدعاء صعق كهربائي.

وتبين من الانتقال والفحص والتحريات الأولية، أنه اثناء قيام المتوفى بتوصيل كهرباء لتركيب تكييفات بأحد المصانع تحت الإنشاء الكائن بمنطقة الصناعات المتوسطة دائرة القسم، صعقه التيار وتوفى فى الحال.

كما تبين أنه بسؤال شاهدي الواقعة وهم : "وليد. م .م" 26 عامًا، فني تكييف، و"رمضان.ع.ا" 27 عامًاظ، فني تكييف، مقيمان في المرج بالقاهرة، أيدا مضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهما أحد بالتسبب فى وفاة المذكور، وتحرر المحضر رقم 785 إداري قسم بني سويف الجديدة.