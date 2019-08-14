مصرع طفل دهسته سيارة نقل وهروب قائدها في بني سويف

لقى طفل مصرعه اليوم الأربعاء، دهسته سيارة نقل محملة بالرمال بقرية رياض باشا التابعة لمركز بني سويف، ونقل لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، بوقوع حادث تصادم بقرية رياض باشا بدائرة القسم ووفاة طفل.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير السيارة رقم "و ج أ 3941" نقل محملة بالرمال بأحد شوارع قرية رياض باشا، أصطدمت بالطفل "يوسف. ن. ص" 3 سنوات مقيم بذات القرية، بالجانب الأيمن الخلفي للسيارة، مما أدى إلى سقوطه أسفل الإطارات، وحدثت إصابته التي أودت بحياته، وفر قائد السيارة هارب، و تم نقل الطفل المتوفى لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

كما تبين من التحريات أنه بسؤال والدة الطفل وتدعى "أنوار. س. ر" 28 عاما، ربة منزل مقيمة بذات العنوان، أيدت مضمون ما جاء بالفحص، واتهمت قائد السيارة الهارب بالتسبب في وفاة نجلها.

تم التحفظ على السيارة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وسرعة ضبط قائد السيارة، وتحرر المحضر رقم 14146 جنح مركز بني سويف.