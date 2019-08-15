قال سفير الصين لدى بريطانيا ليو شياو مينج، اليوم الخميس، إن أعمال العنف التي يقوم بها المتظاهرون في هونج كونج تبدو كـ"نوع من الإرهاب".

وأضاف أن مظاهرات هونج كونج تشكل "تحديا خطيرا" للقانون والنظام في المنطقة، مشيرا إلى أن من مصلحة الصين والمجتمع الدولي أن تنعم هونج كونج بالاستقرار، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأكد السفير الصيني، أن هونج كونج جزء من الصين، وأنه يجب على القوات الأجنبية عدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددا على أن الحكومة الشعبية المركزية في الصين لن تجلس وتشاهد تدهور الأوضاع بها.