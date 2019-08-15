قال أحمد طلعت أحد مشرفي معامل الحاسب الآلي بكلية الآداب جامعة عين شمس، إن الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعة هي: الاستمارة الدالة على النجاح "بطاقة الترشيح"، وأصل شهادة الثانوية العامة، وأصل شهادة الميلاد، و6 صور شخصية، فضلاً عن استمارة 2 جند للذكور، ثم يخضع الطالب للكشف الطبي لاستكمال أوراق التقديم.

وأضاف "طلعت" لـ"الوطن"، أنه عند التقديم للكلية يقوم الطالب بكتابة 4 رغبات له من أقسام كلية الآداب المتاحة، ناصحاً الطلاب بضرورة كتابة الأقسام المتاحة لهم من حيث الشروط حتى لا تضيع عليهم فرصة الالتحاق، مشيرا إلى أنه يسمح للطلاب التحويل من قسم لآخر بالكلية في حالة استيفاء شروط القسم الذي يرغب التحويل له.