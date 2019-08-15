سقطت كابينة سيارة نقل في مياه ترعة المنصورية بالدقهلية، اليوم، وذلك إثر تصادمها مع سيارة ربع نقل على طريق المنصورة شربين الشرقي، دون وقوع خسائر بشرية.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم أمام كوبري "بداوي".

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين تصادم سيارة نقل بمقطورة رقم "د ه ص 8364 " مع سيارة ربع نقل رقم "د ل ف 9425" على طريق "المنصورة - شربين" الشرقي بعد كوبري بداوي مركز المنصورة.

ونتج عن الحادث سقوط كابينة السيارة النقل في مياه ترعة المنصورية، وجارٍ رفعها ولا يوجد خسائر بالأرواح أو إصابات أو إعاقة لحركة المرور.