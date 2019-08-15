أدلى "ا. م." الأب المتهم بذبح ابنته وعشيقها، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بمساعدة نجليه "أحمد ومحمد"، عقب ضبطهما في وضع مخل داخل منزله بقرية زاوية غزال بدمنهور في البحيرة، باعترافات تفصيلية أمام المستشار محمد عبيد، مدير نيابة مركز دمنهور، وسكرتارية محمد النمر، وإشراف المستشار علي عبدالباري، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور.

وقال المتهم، خلال التحقيقات التي استمرت 36 ساعة ومعه نجليه ووالدة المجني عليها: "غسلنا عارنا بإيدينا ولو عادت لقتلتها ألف مرة ولست نادما على قتلها"، مشيرا إلى أنه عاد للمنزل الساعة الثانية صباحًا، واتجه لتغيير ملابسه وبعدها توجه للمطبخ لإعداد كوب من العرقسوس لتناوله بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، مضيفًا أنه خلال تناول كوب العرقسوس، سمع بعض الأصوات الغربية في المنزل، فحاول معرفة مصدر الأصوات، وعرف أن مصدره في الطابق الأعلى.

وأضاف: "على الفور صعدت إلى الطابق الأعلى، حيث أن الأصوات كانت خارجة من غرفة ابنتي فاطمة، وطرقت الباب وحين سألتها عن سماع أصوات غريبة بالمنزل خلال هذا التوقيت، كانت إجابتها: لا يا بابا لم أسمع أصوات"، مضيفا أنه تسلل إلى غرفة نوم ابنته، وكانت الصدمة والكارثة وجود ابنته بجوارها شاب عاري داخل غرفة النوم، حاولت تمالك نفسي من الصدمة والذهاب إلى أولادي والحضور لضبط الشاب قبل هروبه.

وتابع: "خلال دخولنا عليهم حاولت ابنتي الصعود إلى سطح المنزل وهددت بالانتحار، وتدخلت والدتها وهدأتها ودخلت بها إلى الشقة، وذهبت معها إلى أحد المستشفيات الخاصة للكشف على عذريتها، وانتظرت أنا ونجلي مع الشاب في المنزل".

وأكد أن الطبيب بالمستشفى رفض الكشف عليها وأكد أن الطب الشرعي هو المختص بالكشف عليها، مضيفا جلست مع ابنتي بحضور والدتها لسؤالها عن عذريتها فظلت صامتة ثم اعترفت أن الشاب مارس معها العلاقة الجنسية مرتين، متابعا: "جن جنوني من كلام ابنتي"، وطالبت نجلي "أحمد" وزوجته بتوثيق الشاب بالحبال وإخراجه خارج المنزل، وأمرت نجلي "محمد" بذبحه، لكنه رفض وعلى الفور أمرت شقيقه "أحمد" بتنفيذ الأمر ونفذه.

ونوه أن الشاب الذي ضبطه مع ابنته بغرفة النوم، لم يتحدث نهائيا منذ ضبطه حتى مقتله، مضيفا: "وجهت نجلي أحمد بإحضار شقيقته من أعلى وتوثيقها بالحبال أمام المنزل وذبحها ونفذ الأمر، ثم اتصلت بالأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لتسليم نفسي، بعد غسل عاري والانتقام لشرفي".

وأدلى "أحمد"، شقيق المجني عليها، باعترافاته أمام فريق النيابة العامة، قائلًا: "أقسم بالله إن لو لم يأمرني أبي بذبحهما لذبحتهما، وكان لازم أغسل عاري بإيدي".

تعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، بعثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور، على جثتين لشاب وفتاة، وانتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد م. ح."، "فاطمة ا. م."، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "ا. م. أ." موظف بدرجة مدير عام في إحدى الشركات، ونجليه "م" بالمرحلة الثانوية العامة و"أ" بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، انتقاما للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل بغرفة المجني عليها بمنزل المتهم.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 7411 إداري مركز شرطة دمنهور، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.