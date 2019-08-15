أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، إثر انقلاب دراجة نارية بقرية ششت الأنعام، في البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم أمام كوبري قرية ششت الأنعام بإيتاي البارود، وانتقل المقدم إسلام السعدني رئيس مباحث إيتاي البارود، وتبين إصابة شخصين وتم نقلهما لمستشفى إيتاى البارود المركزي، "محمد السيد أحمد عبدالله"، 35 سنة، ومقيم بقرية ششت الأنعام بإيتاي البارود، بجرح قطعي بالرأس من الخلف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"جمال محمد محمود الدهلاوي"، 35 سنة مقيم بقرية الضهرية إيتاى البارود، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.