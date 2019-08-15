لقي شخصين مصرعهما، وأصيب ثلاثة آخرين من أسرة واحدة، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "رأس غارب - الغردقة"، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الغردقة العام.

تلقت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 50 طريق "رأس غارب - الغردقة"، وجرى الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة كلا من: مريم وائل زكريا، خمس سنوات، و"سمر رمضان عبدالونيس"، 18 سنة، وأصيب كل من وائل زكريا محي الدين، 35 عاما، محمد وائل زكريا، 3 سنوات، سحر إسماعيل، 27 عاما، وجرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى الغردقة العام ونقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر طبي، بأن الكشف المبدئي على المصابين بين أن الإصابات عبارة عن كدمات وجروح سطحية، وجاري عمل اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.