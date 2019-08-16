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5 أفلام تتجاوز المليار في عام واحد.. "ديزني" تسجل رقما قياسيا جديدا

5 أفلام تتجاوز المليار في عام واحد.. "ديزني" تسجل رقما قياسيا جديدا

طلاب جامعة يطلبون حارات للدراجات: آدى العجلة.. فين الطريق؟

طلاب جامعة يطلبون حارات للدراجات: آدى العجلة.. فين الطريق؟

تنسيق الدبلومات وزيادة أسعار السجائر يتصدران "جوجل تريند"

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مظاهرات "هونج كونج" تؤثر على مصالح المصريين العاملين هناك: "سفرنا اتلغى.. وشغلنا متعطل"

مظاهرات "هونج كونج" تؤثر على مصالح المصريين العاملين هناك: "سفرنا اتلغى.. وشغلنا متعطل"

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