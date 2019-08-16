تنسيق الدبلومات وزيادة أسعار السجائر يتصدران "جوجل تريند"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية:

بنسب تصل لـ6%.. "الشرقية للدخان" ترفع أسعار بعض منتجاتها من السجائر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، زيادة أسعار بعض منتجاتها وفقاً لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، بنسب تتراوح بين 4.5 و6% اعتباراً من الأربعاء 14 أغسطس 2019.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، صباح الخميس، أنه تقرر زيادة سعر صنف مونديال بأنواع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه وبحسب البيان، تقرر زيادة أسعار سجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها.

"الشرقية للدخان" تكشف أسباب زيادة أسعار بعض أصناف السجائر

قال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، إن الشركة درست التكلفة الشاملة لبعض منتجاتها من أنواع السجائر، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في الكهرباء والبنزين ما تسبب في ارتفاع تكلفة الانتاج، كذلك ارتفاع تكلفة النقل علي الشركة، وزيادة أجور العمالة.

وأضاف أمان لـ"الوطن"، أن تكلفة النقل زادت أيضا في بعض الطرق بسبب رسوم المرور التي أقرت علي بعض الطرق الجديدة، كذلك هناك طرق أخرى تم منع مرور النقل الثقيل بها، ما تسبب في تغيير مسار النقل وزيادة التكلفة في البنزين وطول الوقت، وبالتبعية ارتفاع تكلفة النقل، لافتا إلى أن زيادة التكلفة أثرت بالسلب علي ايرادات الشركة مما استوجب رفعا بسيطا في أسعار بعض الأصناف.

وأكمل العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني": "الزيادة السعرية التي تم اقرارها في صنفين فقط من السجائر ليس مرتبطة بالقانون الخاص بإضافة ضريبة جديدة لتعديل أسعار السجائر، والمتوقع عرضه علي مجلس النواب في الدورة الجديدة بعد الإجازة السنوية للمجلس، لافتا إلى أن الشركة تدرس حاليا إجمالي تكلفة كل منتج علي حده، والمنتج الذي يحتاج إلي رفع سعره سيتم الاعلان عنه في وقته.

احتفال جوجل بالذكرى 124 لميلاد المكسيكى مخترع الناتشوز

احتفل محرك البحث العالمي "جوجل"، بالذكرى 124 لعيد ميلاد إجناسيو أنايا جارسي، مخترع الناتشوز، حيث غير صورة شعاره المعتاد إلى رسوم متحركة.

وحسمبا ذكر موقع "سي نت" التقني، أن محرك البحث العالمي غير الشعار الخاص به بالمكسيك إلى صورة متحركة توضح كيفية اختراع وجبة الناتشوز اللذيذة، وبمجرد تشغيلها يظهر جارسيا وأمامه طبق كبير يضع فيه قطع خبز التورتيلا به وقطع الفلفل الحار وبعض الجبن ثم طهوها في نهاية المطاف.

تنسيق الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام طلاب الدبلومات الفنية، بتنسيق الجامعات 2019 من أمس الخميس، حتى نهاية الشهر الجاري.

مصدر بـ"التعليم العالي": تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات منتصف أغسطس