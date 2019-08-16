تباينت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.50 جنيه للشراء 16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل الدولار في بنك قناة السويس اليوم نحو 16.52 جنيه للشراء، 16.62 جنيه للبيع.