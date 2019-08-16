تباينت أسعار صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك اتش اس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 18.41 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي اجريكول نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.43 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.44 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجَّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع.