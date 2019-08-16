وبحسب بيان وصل "الوطن" من المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي، فإن "السلاح الجوي العربي الليبي قام بإعادة الزيارة اليوم لمطار زوارة وذلك بضرب أحد الهناجر (المخازن) التي تأوي الطائرات التركية المسيرة".

وأضاف البيان: "كذلك ضرب مخازن تستخدم لإيواء الطائرات المسيرة وذخيرتها شرق منطقة أبوكماش بحوالي 1.5 كم".

وتابع "البيان" الصادر عن الجيش الليبي: "بذلك نكرر أن أي مكان يتعامل مع أي جهة أجنبية يعتبر هدف مشروع للقوات الجوية العربية الليبية".

ويقود الجيش الوطني الليبي عملية تحرير "طرابلس" من قبضة الميليشيات منذ الرابع من أبريل الماضي، وسط دعم تركي قطري للمسلحين.