أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، زيادة بعض أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 4.5 و6%، وذلك اعتبارًا من 14 أغسطس الجاري.

وقررت الشركة رفع أسعار سجائر مونديال بأنواعها من 16.50 إلى 17.50 جنيه، وسجائر بلاك ليبول من 22 إلى 23 جنيهًا.

فيما أبقت الشركة الشرقية للدخان على باقي أنواع السجائر دون زيادة، والتي جاءت أسعارها على النحو التالي:

1- كليوباترا بوكس أبيض وأحمر وأزرق 17 جنيهًا.

2- جولدن ويست 24 جنيهًا.

3- سوبر 20 جنيهًا.

4- كوين سوفت 16 جنيهًا.

5- كينج سايز 15.50 جنيه.

6- "بوسطن" و"لايت" و"بولمنت" 16.50 جنيه.

7- مارلبورو (ريد – جولد)، و"كينت" و"دافيدوف" 35 و40 جنيهًا.

8- مارلبورو ميديم 37 جنيهًا.

9- "ميريت" و"دانهيل" 43 جنيهًا.

10- كاميل 34 جنيهًا.

11- "إل إم" و"لاكي سترايك" 30 جنيهًا.

12- "روثمان" و"جولواز" و"ونستون" 30 جنيهًا

13- "نكست" و"بي إس" 27 جنيهًا.

14- "بال مال" و"فايسرو" 26 جنيهًا.

15- سجائر بوكس 18 جنيهًا.