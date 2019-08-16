تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا السبت، الحكومة تستعد لتنفيذ تكليفات «السيسي» بتطبيق الاختبارات المميكنة لطلبة الجامعات
· زيادة سرعة الإنترنت إلى 15 جيجا.. وربط الكليات بكابلات ألياف ضوئية.. واليوم بدء تنسيق الدبلومات الفنية
وفي العدد تقرأ أيضًا:
المنتخب المصري يسعى للتأهل للنهائي للمرة الأولى في مونديال تحت 19 عاما
· بطولة العالم تغازل «فراعنة اليد» أمام البرتغال اليوم.. و«أبوالمجد» يحفز اللاعبين معنويا للفوز
وفي الرياضة تقرأ:
الأهلي وبيراميدز: الاختبار الثالث
· الليلة «الأحمر» يستعيد «معلول وربيعة والشناوي» و«لاسارتي» يعتمد على التسديد والكرات العرضية في مواجهة أهرام «ديسابر وأنطوي»
· الزمالك يرفض تأخير لقاء الإياب أمام ديكاداها والمدير الفني الجديد يصل القاهرة و«يحيى» يؤجل تحديد مصيره لما بعد قدومه
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· جامعتا «القاهرة ونيوكاسل»: مكافحة الحريق وتعزيز الأمن يعظم العائد الاقتصادي للسوق
· «الكرداني»: نسعى لتطوير التهوية بالمنطقة والتخلص من المخلفات وإعادة تدويرها