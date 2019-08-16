وفاة مسجون أثناء نقله إلى المستشفى للعلاج ببني سويف

صرحت النيابة العامة في بني سويف، اليوم، بدفن جثة مسجون على ذمة قضية تبديد بمركز ببا جنوب بني سويف، توفى أثناء نقله لمستشفى ببا المركزي، عقب شعوره بحالة إعياء شديدة.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بشعور المسجون "عبد الوهاب . ح . ع" 68 عام، فلاح، مقيم بمنطقة فابريقة ببا، دائرة المركر، و المحبوس على ذمة القضية رقم 11951 لسنة 2014 المقيدة برقم 3136 جنح مستأنف مركز ببا لسنة 2018 " تبديد " بالحبس لمدة سنة ابتدأ من 7/8/2019، بحالة إعياء شديدة، وعقب استئذان النيابة العامة، تم استخراجه من محبسه، وأثناء نقله لمستشفى ببا المركزي، وفاته المنية.

وتبين من سؤال كلا من : "محمد . ع . ف" 24 عام، عامل و مقيم فابريقة ببا، والمحبوس على ذمة القضية رقم 23140 جنح مركز ببا لسنة 2018 " شروع في قتل "، و" مصطفى . م . ح" 25 عام، عامل، مقيم بندر ببا، والمحبوس على ذمة القضية رقم 2842 إداري مركز ببا لسنة 2018 " سلاح "، قررا بشعور المحكوم عليه بحالة إعياء شديدة، كونه يعاني من مرض السكري. كما أيد شقيق المتوفي ويدعى " سيد . ح . ع" 55 عام، بالمعاش، مقيم ذات العنوان، و نجل المتوفي ويدعى "عصام " 25 عام، وحاصل دبلوم تجارة، مضمون ما جاء بالأقوال السابقة، ولم يتهما أحد، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة علي جثمان المتوفى، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرة، وأن سبب الوفاة غيبوبة سكر أدت إلي هبوط حاد بالدور الدموية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر رقم 4620 جنح مركز شرطة ببا، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.