كشف مصدر بمحافظة القاهرة عن إعداد خطة استراتيجية للحفاظ على التراث، يجرى تطبيقها خلال الفترة المقبلة، تتضمّن تبنى 7 مشروعات ومبادرات كبرى لتعزيز حماية التراث والحفاظ عليه بمنطقة القاهرة التاريخية، وهى مشروع تطوير ربع المانسترلى الذى يقع فى شارع سوق السلاح بالدرب الأحمر، وكان يخصّص لإقامة الطلبة الدارسين فى مدرسة «إلجاى اليوسفى»، التى تقع إلى جواره بشارع سوق السلاح.

وأضاف المصدر أنه سيتم تطوير روضة الخليفة «أرض التبة»، وهى أرض فضاء تقع على تبة مرتفعة بشارع الأشراف «مسار آل البيت» بنطاق حى الخليفة، وتقع وسط العديد من الآثار الإسلامية الموجودة بالشارع، وسيتم إعادة تأهيلها، لتصبح متنزهاً ثقافياً خدمياً يستفيد منه سكان الحى.

وأشار إلى أن مشروع تطوير درب اللبانة سيتم بالتنسيق مع اللجنة القومية لإحياء وتطوير القاهرة التراثية، ومشروع تطوير الأزهر والغورى سيتم بالتنسيق مع وزارة الثقافة لإحياء منطقة الأزهر والغورى، وأضاف المصدر أنه جارٍ تنفيذ الرسومات الهندسية له.

وأكد «المصدر»، وجود مشروعات بحثية وشراكة مع جامعات لتطوير سوق العتبة وسوق باب اللوق، فى ظل توجه الدولة نحو البحث العلمى كأحد سبل التطوير، مشيراً إلى التعاون مع البنك الأوروبى فى إعداد دراسات خاصة بتطوير منطقة وسط البلد «القاهرة الخديوية» من خلال وضع عدد من الخطط المهمة التى أدت إلى إعلان منطقة وسط البلد منطقة تراث حضارى.

ولفت إلى إعداد المحافظة لإنشاء متحف وأرشيف القاهرة، بحيث يتضمّن سجلاً خاصاً بتأسيس وإنشاء وتطور محافظة القاهرة منذ الفتح العربى حتى الآن، متضمناً أهم الأماكن والشوارع والميادين وكذلك سجل شخصى للمحافظين منذ عام 1854 ميلادية حتى الآن، وهو نوع من الأرشفة الإلكترونية.