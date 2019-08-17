قرر رئيس نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم، حبس شاب أشعل النيران في والده، بقرية كفر شرف حمودة بمركز السنطة، إثر خلافات أسرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث وسماع أقوال شهود العيان.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النحدة حول قيام المدعو (هيثم ع. ا.- 23 عاما) بإشعال النيران بواسطة مواد مشتعلة في والده المقيم بكفر شرف حمودة بدائرة المركز.

أوصى مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي قاده المقدم أحمد خيري جعيصة رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتي، وانتقل الفريق وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتبين صحة البلاغ.

وأفادت التحريات الأمنية، بأنه عقب خروج الضحية من صلاة الجمعة ورجوعه إلى منزله، تسلل الشاب إلى منزل العائلة، وأضرم النيران في والده باستخدام مواد مشتعلة، إثر خلافات أسرية، ما دفع الأهالي إلى إخماد النيران بجسد والده الضحية، وضبطوا المتهم، وأصيب الوالد بجروح من الدرجة الثانية، ونقل إلى مستشفي السنطة المركزي لإسعافه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.