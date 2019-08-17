بعد استغاثة سيدة الإسكندرية.. ضبط لحوم فاسدة بالمطعم السوري

ضبطت شرطة التموين والتجارة والمرافق بمديرية أمن الإسكندرية، اليوم، 30 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر العمومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمطعم سوري بمنطقة العصافرة، أثار أزمة كبيرة على الـ"سوشيال ميديا" مؤخرا.

ورفعت الحملة جميع الإشغالات التي تعوق حركة المارة بالمنطقة المحيطة: "ثلاجات، شواية، كراسي، ترابيزات"، وجرى تأمين تنفيذ القرارات الفورية الصادرة من المحافظة بشأن غلق المطعم بملحقاته، لعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وكانت سيدة مُسنة وابنتها "شيرين" من محافظة الإسكندرية قد استغاثتا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر مقطع فيديو على "فيس بوك"، تشكو خلاله صاحب مطعم سوري، تتضرر من تسبب الأفران المشتعلة لديه على مدار 24 ساعة والروائح التي ملأت شقتها والضوضاء المتواصلة، وقالت ابنتها إن هذا الوضع مستمر منذ 6 سنوات، ورغم شكواهم المتكررة، إلا أن أحدا لم يتحرك.

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