اعتذر صلاح طحاوي، مالك مطعم عروس دمشق بالإسكندرية، وصاحب واقعة الإساءة لسيدة تسكن بالطابق العلوي فوق المطعم، وقال إنه يعتذر لكل إنسان مصري عما بدر منه من إساءة.

وأضاف طحاوي، مساء اليوم، خلال فيديو بثه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه حريص على تقديم الاعتذار الواجب لكل مواطن مصري، إذا ظهر منه أي نوع من الإساءة.

وعرض خلال مقطع الفيديو أن بنات السيدة السكندرية، هن من أسأن إليه، وفي المقابل رد عليهن، قائلا: "أنا عايز راجل أتكلم معاه"، وأوضح أنه حين طلب منها التحدث إلى رجل، فإنه لا يقلل من قيمة أي امرأة ولكن وفقا للعادات والتقاليد العربية، يرغب الرجل في التفاوض مع رجل مثله.

وواصل كلامه قائلا: "أنا قصدي أتكلم مع العيلة من غير غلط، وهي بتكلمني قولت لها كفاية افتراء"، موضحا أن البوتاجاز الذي أحضره كان لغسله وليس استخدامه، مشيرا إلى أن تلك الأسرة عرضت عليه بيع الشقة بثمن غالٍ جدا أكثر من ثمنه الفعلي بـ4 مرات.

وأردف: "مستحيل أغلط في واحدة بمكانة أمي، وباعتذر للجميع، أنا لا عمري أغلط في ست مصرية ولا راجل مصري"، متابعا "باحترم السيدات المصريات".

وكان اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، قرر مساء اليوم، غلق المطعم السوري بعد استغاثة سيدة سكندرية تسكن فوق المطعم وقالت في فيديو على "فيس بوك" إنها تتضرر من المطعم، الذى تم تشميعه بالشمع الأحمر، بعد أن تبين وجود عدة مخالفات جسيمة عليه.