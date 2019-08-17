أعلنت مدرسة الشهيد ملازم أول محمود دغش الثانوية ببلتان بإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، قبول تظلم الطالب يوسف إيهاب تهامي بالمدرسة على درجاته في الثانوية العامة لهذا العام، وتعديل ترتيبه على مستوى الجمهورية في مركز الثالث مكرر على الثانوية العامة، بعد حصوله على مجموع درجات 409 من 410 درجة، والأول على محافظة القليوبية في الشعبة العلمية "رياضة ".

وقال نبيل عبده مدير المدرسة، إنه تلقى إخطارًا من لجنة النظام والمراقبة بقطاع شبرا الخيمة بتعديل مجموع درجات الطالب التي حصل عليها في شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي2018/ 2019، ليصبح مجموع درجاته بعد التعديل 409 درجة بدلا من 408.

وأضاف الإخطار إدراج الطالب ضمن أوائل الشعبة العلمية "رياضة "، ليصبح ترتيبه في المركز الثالث المكرر على مستوى الجمهورية، طبقا لشرائح الدرجات تنفيذًا لموافقة الوزير وطبقا لنتيجة التظلم التي تقدم بها الطالب وتعديل درجاته بزيادة درجة واحدة.

وأوضح الطالب أن نتيجة التظلمات منحته درجة واحدة رفعت مجموعه إلى 409 درجة، وبذلك يستحق إدراجه في قائمة أوائل الجمهورية شعبة علمي رياضة، مشيرًا إلى أن مجموعه الجديد يغير ترتيبه ليصبح الأول علمي رياضة بعد أن كان ترتيبه السابع على محافظته.

وفي سياق متصل هنأ مصطفى إمام الشيخ مدير عام إدارة طوخ التعليمية الطالب، لتفوقه على مستوى المحافظة والجمهورية.