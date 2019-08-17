لم تكن مطالبة الرئيس عبدالفتاح بإقامة محور ينهي التعدي على كينج مريوط وعرض الأمر عليه شخصيا قادمة من فراغ، فسبق وقدمت النائبة إنجي مراد طلبًا للإحاطة بشأنها قبل عامين، محذرة من تحول منطقة كينج مريوط بحر العامرية، إلى منطقة عشوائية، بسبب مخالفات البناء.

وعن موقف الرئيس السيسي من أوضاع التقنين بمنطقة المينج مريوط، قالت النائبة إنجي مراد، لـ"الوطن"، إنها تؤيد تصريحات الرئيس في ضرورة تقنين أراضي الكينج مريوط وتصحيح الأوضاع فيها، على أن تقوم الجهة التنفيذية بالبدء بجدية في إجراءات التقنين والتيسير على المواطنين في هذه الإجراءات، وصولًا إلى دولة القانون.

و"كينج مريوط" هي منطقة سكنية يسكنها أكثر من 500 ألف مواطن ومساحتها من 100 ألف إلى 150 ألف كيلو متر، وتتميز بطابع خاص لأنها منطقة هادئة، ولكنها بدأت تتحول إلى منطقة عشوائية، حسب حديث إنجي حينها، ما دفعها لتقديم طلب الإحاطة.

وتشتهر المنطقة منذ القدم بجوها الجاف صيفا وشتاءً، تقل بها نسبة الرطوبة إلى أقصى درجاتها معظم أوقات العام، ليعتبرها أهالي الأسكندرية مشتى ومصيفًا دائمًا خلال شهور السنة، وتعد من أفضل أماكن الاستشفاء في العالم، كما أنها اشتهرت بالعديد من آثارها من العصور البطلمية والرومانية.