ضبطت مباحث التموين بالقليوبية 10 آلاف لتر زيت طعام منتهي الصلاحية، بمصنع غير مرخص بمدينة بنها، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مباحث شرطة التموين بضبط المدير المسؤول عن مصنع غير مرخص لتعبئة الزيوت، بدائرة مركز شرطة بنها، لحيازته وتجميعه كميات من زيوت الطعام مجهولة المصدر ومنتهية تواريخ صلاحيتها من مرتجعات الأسواق والمحلات، وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة.

جرى ضبط 14 طن مستلزمات إنتاج زيت طعام معبأة داخل "تنكات"، و10 آلاف لتر زيت طعام "منتج نهائي معبأ" غير صالح للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير لجنة مفتشي الأغذية بالقليوبية، تمهيدًا لطرحه للبيع للجمهور، وتحقيق أرباح غير مشروعة وتولت النيابة التحقيق.