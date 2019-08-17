دوت صفارات الإنذار مساء اليوم السبت في مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة، وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه تم إطلاق رشقة صواريخ من قطاع غزة الفلسطيني صوبها وانفجر أحدها في مستوطنة "سديروت"، ما تسبب بأضرار جسيمة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القبة الحديدية نفذت 3 عمليات اعتراض في سماء غلاف غزة، مشيرة إلى وجود إصابات بالهلع جراء سقوط شظايا صواريخ على منزل في سديروت، "يحتمل أنها من القبة الحديدية".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب: "في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار في غلاف غزة، نظام القبة الحديدية اعترض صاروخا واحدا أطلق من قطاع غزة".

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات "غلاف غزة" قبل سماع أصوات انفجارات في سماء قطاع غزة.

وكان موقع "حدشوت 24" الإسرائيلي أفاد بأن صفارات الإنذار دوت في "نير عام" بغلاف غزة، لافتة إلى أنه يجري فحص الأمر.

يذكر أن طائرات الاحتلال قصفت فجر السبت مواقع للفصائل الفلسطينية وأراض زراعية في غزة، وذلك في أعقاب زعم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق صاروخ من القطاع صوب مستوطنات الغلاف.