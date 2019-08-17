افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، منذ قليل، فعاليات الدورة الـ 12 من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم المسرح. بدأ حفل الافتتاح بالدقات الثلاثة التقليدية للمسرح، ثم عزف السلام الجمهوري المصري.

وبعدها قدمت المذيعة جاسمين طه زكي 12 ضيفا من ضيوف الشرف الذين أثروا الحياة المسرحية بأعمالهم وإبداعاتهم، وهم سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان القدير جلال الشرقاوي والفنان التشكيلي حسين العزبي، الفنان محي إسماعيل الفنان سمير صبري، المخرج المسرحي الفنان سيد فجل، والشاعر والكاتب المخرج الفنان شوقي حجاب، الفنانة سهير المرشدي، الناقدة الدكتورة هدي وصفي، والمخرج سمير سيف الفنان محمود حميدة، والفنان عزت العلايلي.