قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك بعض الأشخاص يرغبون في الانتقام من الدولة بعد القبض على هشام عشماوي، والإعلان عن سقوط خلية الكويت الإرهابية، وبعد ضربات الجيش القوية في سيناء.

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على فضائية MBC مصر"، اليوم الاثنين، أن أحد المواقع الاخوانية أصدر بيانا منسوبا لحركة حسم الإرهابية ينفي قيامها بهذه العملية: "ما طبعا مش هتقولوا بتاعتنا، أومال هنجيبلكم الرخصة بتاعت العربية أنها مكتوب عليها حسم".

وأبدى الإعلامي استغرابه من تغافل البعض عن الهجوم على الإرهاب: "مش قادر أفهم لية بعد كل عملية إرهابية بنهاجم بعض ونسيب الموضوع"، مستكملا: "أغلب الناس جوه مصر من إمبارح مشغولين في موضوعات ما أنزل الله بها من سلطان".