نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع المصرية على موقع "يوتيوب"، فيلم حول "مصنع الفرز والتعبئة" الخاصة بالصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية بقاعدة محمد نجيب العسكرية والذى يعد أحد أهم المشاريع القومية في مجال الزراعات المحمية والصوب الزراعية ويأتي تأكيدًا على مواصلة مسيرة العطاء وتطوير الاستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية.

يضم الموقع محطة للفرز والتعبئة بطاقة 600 طن / يوم وثلاجات للحفظ بطاقة 1000 طن من الخضراوات وأتاح المشروع في موقع الحمام أكثر من 15 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب من مختلف التخصصات، كما يتم في هذا الموقع بناء على توجيهات الرئيس السيسي تنفيذ المشروعات الإنتاجية الهامة.

يذكر أن محطة الفرز والتعبئة أقيمت بقاعدة محمد نجيب العسكرية على مساحة 55 ألف متر، إلى جانب مساحات خدمات حول المحطة، حيث تم بناء المحطة من الألواح المعزولة سابقة التجهيز لتكون عازلة الرطوبة والحرارة.