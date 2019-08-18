قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، إن القناة هي أهم هدف حيوي واستراتيجي موجود في مصر، مشددًا على ضرورة تأمينها برًا، بحرًا، وجوًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "مفيش أي واقعة حصلت وقناة السويس موقفتش ثانية وقت ثورة يناير، لأننا كنا بنحافظ عليها بعنينا، لأنها مصدر للعملة الصعبة، وقدرنا بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة نحافظ عليها".

وأكد "مميش": "قناة السويس آمنة، وهذا الأمان ينعكس على الاقتصاد العالمي بالكامل".

وعن مستوى الموانئ المصرية، قال مستشار رئيس الجمهورية، إنها لم تتطور منذ مدة طويلة في الوقت الذي تطورت فيه صناعة السفن، ما جعل الكثير منها غير قادر على الدخول إلى الموانئ المصرية: "لا بد من تطوير موانئنا لنكون قادرين على استقبال جميع السفن بسرعة، لأن الرئيس السيسي يسابق الزمن".

وشدد أيضًَا، على ضرورة تحسين الخدمات البحرية في الموانئ، بحيث تنافس الموانئ المجاورة وخاصة في قبرص واليونان على مستوى الأسعار.