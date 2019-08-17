استنكر الدكتور جابر طايع، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن إرسال الوزارة قوافل دعوية إلى الساحل الشمالي ومناطق المصطافين، موضحًا أن هذه القوافل ترسل في أطراف البلاد لسد العجز مثل الساحل الشمالي والعلمين.

وأضاف "طايع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن ما ينشر على "السوشيال ميديا" من تسيير القوافل إلى مناطق التصييف أو المنتجعات عار تماما عن الصحة، مشيرًا إلى أن توزيع القوافل يجرى طوال العام وليس في الصيف فقط.

وأكد أن هناك احتياجا فعليا لمثل هذه القوافل، كما أن هناك بعض القوافل تذهب إلى "حلايب وشلاتين"، وشمال وجنوب سيناء ، ومحافظة مرسى مطروح بصورة مستمرة طوال العام لسد العجز.