قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة أعدت مؤخرا دراسة عن احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال الاستراتيجية القومية والدولية لوظائف المستقبل، والتي تأخذ في الاعتيار تعظيم الاستفادة من ثروة منصر من شبابها المميز، في ضوء التغيرات الديمجرافية المستقبلية في العالم، وأثر الثورة الصناعية الرابعة على تبياين وظائف المستقبل المختلفة.

وأضاف "عبد الغفار"، أثناء كلمته في احتفالية مصر بعيد العلم، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة، وأن أهم ما شهدته المنظومة من تطورات كمية ونوعية وبعض ما تحقق فيها من نجاحات عكستها المؤشرات الإقليمية والدولية الفاعلة في هذا المجال، وفيما يتعلق بالجامعات والمعاهد الحكومية فقد بلغت موازنتها هذا العام 43.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه عن العام الماضي، موزعة على 27 جامعة حكومية و45 معهدا، ويقوم على العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بهذه المنظومة نحو 122 ألف عضو هيئة تدريس، وهيئة بحوث، وتقدم خدماتها نحو 3 ملايين طالب يدخل منهم سوق العمل سنويا نحو 600 ألف خريج في كافة التخصصات، كما تضم 220 ألف طالب بالدرسات العليا، و1200 مبعوث في مجالات تمثل أولوية للدولة المصرية كالطاقة والمياه والتكنولوجيا وبعض التخصصات العلوم الطبية بمختلف دول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن الجامعات المصرية تستضيف من قطاع الوافدين أكثر من 60 ألف طالب من مختلف الجنسيات، كما تم إضافة ثلاث جامعات جديدة، وهم "الوادي الجديد، مطروح، والأقصر" وفي الطريق جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى زيادة عدد كليات الجامعات الحكومية، بتخصصات تتناسب مع احتياجات سوق العمل، والتوسع في إنشاء برامج الساعات المعتمدة الجديدة والتي تساهم في تعظيم موارد الجامعات للإنفاق على التطوير والتحديث.

كما زاد عدد المستشفيات الجامعية والتوسع فيها، للتوسع في عمليات التدريب والتعليم والبحث العلمي للكواد الطبية وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.