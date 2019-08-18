قصفت طائرات الجيش الليبي مواقع في مدينة مصراتة غرب البلاد بينها مبنى الكلية الجوية، وقال قائد غرفة عمليات سلاح الجو بالجيش اللواء محمد منفور، في تصريح خاص لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، "نفذنا 13 غارة جوية على مواقع المليشيات في قاعدة مصراتة الجوية، وكانت الإصابات دقيقة وناجحة".

وأكد منفور، أن المواقع المستهدفة هي مخزن للطائرات التركية بدون طيار، وغرفة تحكم ومرسلات لتشغيل هذه الطائرات، بالإضافة إلى مخازن للصواريخ التي تستخدمها هذه الطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن الطائرات القتالية للجيش عادت إلى قواعدها بعد نجاح العملية.

يذكر أن "قوات مصراتة" ضمن الميليشيات التي يتصدى لها الجيش الليبي خلال حملته لاستعادة طرابلس.

وكانت اشتباكات عنيفة وقعت أمس السبت، بين قوات الجيش الليبي ومليشيات مسلحة بمدينة مرزق جنوب البلاد.

جدير بالذكر، أن قوات الجيش الليبي تمكنت في وقت سابق من إحكام سيطرتها وتأمينها لمدينة مرزق جنوب ليبيا، وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان لها الأحد الماضي: "إن الوحدات العسكرية التابعة للقيادة العامة تقوم بتأمين مدينة مرزق".