أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّ العودة للاحتفال بعيد العلم مرة أخرى إشارة واضحة أن الدولة تولي العلم والعلماء أهمية قصوى، مبينًا أنَّ مصر استمرت في تنفيذ رؤيتها التنموية؛ لاسيما عن طريق زيادة المخصصات المالية الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال احتفالية عيد العلم، اليوم، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والمسؤولين وعلماء مصر، أنَّ الحكومة بدأت في إعادة صياغة بنية تشريعية طموحة ومتكاملة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار إلى جانب إنشاء الجامعات الجديدة الإقليمية منها والخاصة التكنولوجيا لإتاحة فرص تعليمية لائقة للطلاب، لافتا إلى أنَّ الدولة دعمت إنشاء مراكز للتميز العلمي ومكاتب نقل وتوطين التكنولوجيا.

حان الوقت ليتحول اقتصادنا لاقتصاد علمي

وتابع الرئيس السيسي: "لعلكم تتفقون معي أنه لم يعد هناك خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة والانطلاق لآفاق المستقبل، ومن ثم فإن الدولة حاليا تنتهج سياسة تأكيد تميز الجامعات الجديدة في برمجتها التعليمية ومناهجها الدراسية بما يلائم احتياجات العصر وذلك عن طريق تطوير منظومة التعليم العالي وفقا للمتطلبات التكتولوجيا وعلوم البينات لمناهج التعليم في الجامعات المصرية، اتساقا مع أحدث النظم العالمية من حيث المناهج وطرق التدريس وتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة".

نواجه حاليا تحديات تكنولوجية

وتابع السيسي، أنه حان الوقت لأن يتحول الاقتصاد المصري لاقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود وإبدعات علمائها، موضحا أن "تحديات العصر الذي نعيشه هي تحديات علمية وتكنولوجيات وهو عصر لا تنافس فيه إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وشدد السيسي على أنه "رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهنا في مسيرة التنمية والتطوير فإننا على الطريق الصحيح، مستكملًا: "نصارع الخطى الحثيثة، فما تم تحقيقه من إنجازات يدفعنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل الرقي والتقدم والازدهار".