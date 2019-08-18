إحالة رئيسي سنهور وشرنوب للتحقيق بسبب القمامة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، إحالة كل من رئيسي قريتي سنهور وشرنوب بمركز دمنهور، للشؤون القانونية، لتقاعسهما عن أداء واجباتهما الوظيفية وتراكم القمامة بمداخل القرى الخاصة بهما.

جاء ذلك في طريق عودته من جولته الميدانية، اليوم، بمركز ومدينة الرحمانية، لتفقد وافتتاح عدداً من المشروعات الخدمية، حيث تلاحظ له تراكم القمامة بمداخل القرى وإهمال رئيسي القريتين عن رفع تلك التراكمات، بالإضافة إلى وجود إشغالات على طريق "الرحمانية - دمنهور".

واستدعى المحافظ، رئيس مدينة دمنهور، وكلفه باختيار عناصر ذات كفاءة للقيام بالأعمال، مع دراسة موقف باقي رؤساء القرى والنواب، مشدداً على عدم قبوله بتواجد أي عناصر مهملة غير مسؤولة ولا تقوم بمهام أعمالها، وأنه لابد من الدفع بعناصر ودماء جديدة من الشباب قادرة على تولى المناصب القيادية.