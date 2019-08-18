أعلنت الحكومة ممثلة في اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية، عن وضع خطة لتطوير مربع الوزارات بوسط البلد، والطرق المثلى لاستغلال القصور والمباني التراثية، "الوطن" ترصد في نقاط أهم بنود تلك الخطة:

- منطقة الوزارات تبلغ مساحتها حوالي 900 متر في 500 متر، من المقرر نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

- نوعيات المباني الموجودة بالمربع تنقسم إلى 3 أنواع، وهي "مباني مسجلة كآثار، وأخرى طراز معماري مميز، ومباني حكومية غير مسجلة".

- هناك مقترح بتخصيص المربع المجاور لمباني الجامعة الأمريكية لشركات ريادة الأعمال، وخاصة التي تعمل في مجال التكنولوجيا والصناعات الإبداعية.

- مقترحات بإنشاء مناطق خضراء تمثل متنفسا لسكان المنطقة وروادها، وترفع القيمة الاستثمارية للمنطقة بأكملها

- مقترحات بتعديلات مرورية وإنشاء محاور خاصة بالمشاة لتيسير الحركة داخل المنطقة، وربطها بمناطق تراثية أخرى، بما يتيح للمشاة حركة هادئة وممتعة، ويؤسس كيانا مميزا للمكان.

- مقترح بإنشاء جراج للسيارات تحت الأرض لحل مشكلة الركن التي قد تقف عقبة أمام الاستغلال الاستثماري للمنطقة.

- طلب وضع دراسة مفصلة للحركة المرورية وكيفية تطويرها.