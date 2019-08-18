أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الحياة الصحية تحت شعار «100 مليون صحة»، التى انطلقت فى شهر مايو من العام الحالى تحت اسم «صحتنا فى أسلوب حياتنا».

وأوضح بيان للوزارة أمس، أن المبادرة تشمل التوعية بالغذاء الصحى وممارسة النشاط البدنى، بالإضافة إلى حملة الإقلاع عن التدخين، التى انطلقت أولى فعالياتها فى شهر أغسطس الحالى من خلال تخصيص 30 عيادة للإقلاع عن التدخين، منتشرة بمحافظات الجمهورية كافة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى المشاركة فى الحملة التى بدأت عملها بالفعل فى محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، أسيوط، المنيا، قنا، وأسوان، مشيرة إلى أماكن وجود العيادات بمستشفيات الصدر وبعض مستشفيات الصحة النفسية المنتشرة بتلك المحافظات، وتعمل يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة مساءً.

وأوضح البيان أن العيادات تقوم بتقديم المعلومات والإرشادات للمواطنين التى توضح الأضرار الصحية للتدخين، كما تقدم خدمات الكشف على إصابات الرئة وتقديم العلاج من خلال عيادات الصدر، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسى الذى يساعدهم ويشجعهم على الاستمرار والمتابعة فى الإقلاع عن التدخين، وذلك من خلال عيادات الصحة النفسية.

مديرة المبادرة: نفذنا قوافل توعوية فى 17 محافظة فى أقل من شهر.. وتغيير العادات الخاطئة يتم بصعوبة

وقالت الدكتورة ريهام عادل غلاب، مديرة المبادرة، إنهم نفذوا قوافل توعوية إلى قرابة 17 محافظة فى أقل من شهر، موضحة أنهم وصلوا لمعدل تنفيذ «قافلة كل يوم». وأضافت «ريهام»، لـ«الوطن»، أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات وزيرة الصحة إليهم، وفى ظل اهتمام القيادة السياسية للبلاد بالعمل على الارتقاء بصحة المواطنين، وتغيير العادات السلبية السيئة التى تؤثر على صحتهم بشكل سلبى.

وأوضحت مديرة «المبادرة الرئاسية» أن العادات المترسخة يكون من الصعب تغييرها حتى لو علم الفرد أن ما يفعله خاطئ علمياً وطبياً، مضيفة: «لكننا بننقش فى الحجر عشان نغير عادات المصريين». وتشمل فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الحياة الصحية، سيارات وحافلات متنقلة تحمل شعار المبادرة، وتجوب المحافظات للترويج لها والتوعية بأضرار التدخين، وأسلوب الغذاء الصحى، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، وتوزيع منشورات التعريف بالمبادرة.