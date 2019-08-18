مدبولي يلتقي وزيري المالية والصحة لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، مع وزيري المالية والصحة، لمتابعة عدد من الملفات وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن التطبيق التجريبي لمنظومة التأمين الصحي في بورسعيد يسير بشكل جيد للغاية، سواء على مستوى تقديم الخدمات الصحية وإجراء العمليات الجراحية، أو فيما يخص تسجيل المواطنين في المنظومة، حيث بلغت نسبة التسجيل منذ 1 يوليو الماضي وحتى الآن حوالي 30%؜ من العدد الإجمالي المستهدف، وهي نسبة تسجيل ممتازة في هذه الفترة القصيرة، وتعكس وعي المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة.

كما تطرقت الوزيرة إلى الإجراءات الخاصة بهيئات الرقابة والاعتماد، والتي ستتولى اعتماد المستشفيات التي ستنضم إلى منظومة التأمين الصحي.

وأضافت أن مدير منظمة الصحة العالمية سيزور مصر هذا الشهر، وسيلتقي رئيس الجمهورية لتقديم الشكر على ما تم تحقيقه في القطاع الطبي، وعلى مستوى المبادرات الصحية المختلفة التي تبنتها مصر.

وأشارت وزيرة الصحة إلى استمرار الوزارة في إيفاد القوافل الطبية إلى المناطق النائية، حيث تم في العام الماضى إرسال 1526 قافلة وقعت الكشف على 1.5 مليون مواطن، وأجرت عمليات جراحية لنحو 20 ألف مريض.

من جانبه استعرض وزير المالية دور الوزارة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة، وجهودها لضمان توفير مصادر تمويل تتسم بالقابلية للاستمرار، بما يساعد على إنجاح المنظومة سواء فى مرحلتها التجريبية، أو بعد التوسع فى التطبيق في باقي المحافظات.