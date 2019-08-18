قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات للاتهامه بقتل تاجر جمال، وإلقاء جثته بأرض زراعية.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم تخلص من الضحية بسبب خلافات مالية وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، العثور على جثة تاجر جِمَال يبلغ من العمر 53 عاما، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، داخل قطعة أرض زراعية بجوار الطريق الدائري بدائرة القسم، وبها جروح وطعنات، وعثر بطيات ملابسه على مفاتيح وهاتف محمول.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة مالك محل جزارة مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقال إنه مدين للمجني عليه بمبلغ 30 ألف جنيه، إثر معاملات تجارية بينهما في مجال تجارة الجمال، وطالبه الأخير بسداد ما عليه من مديونية، إلا أنه عجز عن السداد، فعقد العزم على قتله للتخلص من مطالبته بسداد الدين.

وأعد المتهم سلاح أبيض "سكين"، وأخفاه بين طيات ملابسه، واستدرج المجني عليه إلى مكان العثور على جثته، وقام بالتعدي عليه، وطعنه عدة طعنات، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وإستولى منه على مبلغ 400 جنيه كانت بداخل حافظة نقوده، وتخلص منها بإلقائها بالطريق العام بخط سير هروبه.

وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض "السكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة بمسكنه، وإنفاقه المبلغ المالي.