تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف اليوم، من السيطرة على حريق شب في منزل غير مأهول بالسكان بقرية الشروق بمركز إهناسيا، دون وقوع إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد أسامة يونس مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بإندلاع حريق داخل منزل غير مأهول بالسكان بقرية الشروق، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لإخماد النيران.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بسياراتين إطفاء، وتمكنوا من إخماد الحريق، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق داخل منزل غير مأهول بالسكان، مكون من طابق واحد على مساحة 180 مترا، مسقوف بجذوع النخيل، بأرض استصلاح زراعي مخصصة لشباب الخريجين بقرية الشروق التابعة للمركز، يمتلكه "سيد. خ. ا" 65 عاما، فلاح ومقيم بمركز ناصر.

كما تبين من التحريات الأولية، أن الحريق أسفر عن احتراق بعض محتويات المسكن، وهي عبارة عن 4 ماكينات ري، و4 جوالات تقاوي زراعية، بالإضافة لبعض خراطيم شبكة الري، و2 أريكة خشبية.

وبسؤال مالك المنزل قرر أنه حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز ناصر، علم من جيرانه بالأرض الزراعية بنشوب الحريق بالمنزل، وأكد أنه وأسرته غير مقيمين به ويستخدمونه لتخزين مستلزمات الزراعة وماكينات الري، وسبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية.