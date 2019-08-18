الجيش الليبي: ميليشيات إرهابية حّولت مطار مصراتة المدني لمنشأة عسكرية

قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي،اليوم إن عمليات الجيش الليبي مستمرة يوميًا ضد الجماعات الإرهابية، موضحًا أن الجيش استهدف قاعدة مصراتة الجوية التي تمثل مركزا لتدريب الميليشيات.

وأضاف "المسماري"، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن مطار مصراتة تحول من منشأة مدنية إلى مطار عسكري بسبب فعل الميليشيات الإرهابية هناك، مؤكدًا أن الجيش الليبي نفذ 12 ضربة جوية استهدفت الدعم العسكري التركي للميليشيات.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، إلى أنه يتم العمل بشكل استخباراتي موسع داخل ليبيا لجمع المعلومات بشأن التدخلات الخارجية، حيث إن الجيش الوطني الليبي يخوض حربا شاملة في ليبيا على الإرهاب وداعميه.