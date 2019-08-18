أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتاوى الهاتفية لدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول "هل حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة حلال أم حرام، وهل زيارة هذه الأضرحة أيضًا حلال أم حرام".

وقال "شلبي"، إن الصلاة في المساجد التي بها أضرحه صحيحة، وزيارة الأضرحة والصلاة في هذه المساجد جائزة، وترتقي إلى درجة مستحبة، حيث إن هذه المساجد يوجد بها موتى، وزيارة الموتى من السنة.

وتابع :" يجب أن نتخير الأماكن المباركة وندعي فيها، وعند أضرحة أولياء الله الصالحين، ربنا هيستجيب فيها الدعاء إن شاء الله".