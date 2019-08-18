تُوج المنتخب الوطني ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في المبارة النهائية بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32-28، في البطولة، التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وتعد تلك هي المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها المنتخب الوطني الميدالية الذهبية في فئة الناشئين على الإطلاق.

داليا كمال والدة حسن وليد لاعب جناح أيسر منتخب الناشئين، قالت لـ"الوطن"، إنها كانت في غاية السعادة برؤية نجلها ضمن المنتخب المتوج ببطولة العالم، فكانت تتمنى أن تراه يحصل على بطولة العالم.

وأضاف والدة اللاعب أنه بدأ ممارسة رياضة كرة اليد وهو في الـ6 من عمره، في نادي الشمس، موضحة أنه خلال مشواره كانت هناك عدد من المواقف الصعبة أبرزها تعرضه للإصابات بشكر متكرر.

وأكدت أنها كانت تعمل على ترتيب أوقاته بين التدريب والدراسة، مشيرة إلى أن آخر مكالمة تلقتها منه كانت أمس، وكان متخوفا من مباراة اليوم، وقلقا جدا بشأنها، وكان يتمنى أن يحصل على لقب أفضل جناح أيسر وبالفعل حققه.

وحسن يحب رياضة كرة اليد جدا، فهي تُعد أهم شيء في حياته، ويحلم أن يحترف بالخارج، وأسوأ عقاب يمكن أن يتعرض له هو حرمانه من ممارستها.