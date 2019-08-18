أكدت منى عبدالله والدة عبدالرحمن حميد، حارس مرمى المنتخب الوطني للناشئين، لـ"الوطن"، أنها كانت في قمة سعادتها بتتويج المنتخب ببطولة العالم، وحصول نجلها على لقب أفضل حارس بالبطولة.

أحدث مكالمة أجريت بين عبدالرحمن ووالدته كانت عقب الفوز في مباراة أمس، موضحا أنه تم سحب هواتفهم للتركيز في المباراة، وبدأ ممارسة كرة اليد في عام 2008، وهو في سن الـ7 سنوات في النادي الأهلي، وفقا لحديث والدته.

وتابعت في حديثها أنه في سبيل تحقيق حلمه بالتفوق في كرة اليد قام بتحويل مساره الدراسي في المرحلة الثانوية من الـ"ig" الدبلومة البريطانية، إلى الثانوية العامة للتفرغ لممارسة كرة اليد.

وأشارت إلى أنها كانت تدعم ابنها كثيرا للاستمرار في تفوقه الرياضي سواء مع المنتخب أو النادي الأهلي، موضحة أن عبدالرحمن يحلم بالاحتراف في الخارج في الأندية الكبرى لكرة اليد.

نجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32-28، وذلك في البطولة، التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وكان المنتخب الوطني الطرف الأفضل طوال معظم أوقات اللقاء، حيث نجح صغار الفراعنة في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم على المانشفت بنتيجة 19-13.

وتأهل ناشئو الفراعنة إلى الدور النهائي، وذلك عقب انتصارهم على البرتغال، في نصف النهائي من البطولة بنتيجة 41-36.