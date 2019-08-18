تُوج المنتخب الوطني ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، بعدما نجح في الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28، في المباراة النهائية، وذلك في البطولة التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وتُعد تلك هي المرة الأولى في التاريخ التي يحقق فيها المنتخب الوطني الميدالية الذهبية في فئة الناشئين على الإطلاق، وضم منتخب الناشئين 4 لاعبين ممن شاركوا مع منتخب مصر للشباب، والذين شاركوا في بطولة العالم للشباب، والتي أقيمت فعالياتها منذ أسابيع في إسبانيا.

أكدت إيمان عبدالوهاب والدة سيف هاني لاعب المنتخب الوطني للناشئين، أنها كانت في قمة سعادتها برؤية نجلها ضمن يشارك مع المنتخب الوطني ويحصل على لقب بطولة العالم.

وأضافت في حديثها لـ"الوطن"، أن هاني اجتهد كثيرا من أجل الوصول إلى مستوى جيد في هذه الرياضة، حيث يحافظ على تدريباته بشكل دقيق، ويلتزم بتعليمات مدربيه داخل الملعب وخارجه، أعطى اللعبة كل طاقته لينجح بها.

وأردفت أن هاني يتغيب بصفة مستمرة عن المنزل لحرصه على التواجد في صفوف فريقه بنادي الشمس أو مع المنتخب الوطني، مشيرة إلى أنه خلال المكالمات الهاتفية دائما ما يؤكد لها أنه وزملاءه واثقون من الفوز ويجتهدون لتحقيق البطولة.

وبدأ هاني ممارسة كرة اليد وهو في سن 5 سنوات في نادي الشمس، ما زال مستمرا به حتى الآن، ويحلم أن يكون ضمن أفضل لاعبي كرة اليد في العالم، كما أنه يحلم بخوض تجربة الاحتراف في الدوريات الكبرى، وفقا لوالدته.