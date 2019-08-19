رصد برنامج "مساء DMC" والمذاع على فضائية "DMC" فرحة أمهات لاعبي منتخب مصر لكرة اليد لحظة تتويجهم بكأس العالم للناشئين.

وقالت شيرين عبدالله، والدة اللاعب أحمد هشام، خلال التقرير، إنها فخورة بما أنجزه نجلها: "فخورة جدًا، وكنا هنموت من الفرح كلنا"، موضحة أن شباب المنتخب استطاعوا السيطرة على المباراة منذ بدايتها.

وأكدت داليا، والدة اللاعب حسن وليد، أن إحراز المنتخب بطولة العالم لناشئي اليد لم يكن مفاجئا، ولكنه "تعب سنين" من قبل الأهالي والمدربين، موضحة: "كل لاعبي الهاند بول في مصر فرحانين وجيلهم كلة فرحان".

ووجهت والدة اللاعب سيف هاني الشهير بـ"فوكس"، رسالة له، قائلة: "حبيبي يا فوكس ألف ألف ألف مبروك، وربنا يكملك على خير يارب ويكرمك أنت وصحابك.. ووحشوني جدا".