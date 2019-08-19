قال المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن لاعبي منتخب مصر للشباب لكرة اليد الذين حصدوا برونزية كأس العالم للشباب، في شهر يوليو الماضي، لم يحصلوا على أي مكافآت حتى الآن.

وأضاف "نصر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن ميزانية الاتحاد ضعيفة، وتعتمد اعتمادا كاملا على الدولة ووزارة الشباب والرياضة، متوجهًا بالشكر للدولة على دعمها للمنتخب.

فيما غضب الإعلامي عمرو أديب، من ضعف الميزانية المخصصة للاتحاد المصري لكرة اليد، على الرغم من النتائج الجيدة التي تحققها فرق كرة اليد المصرية، قائلًا: "لغاية إمتى هنفضل نصرف على فشلة بيجيبولنا الهزيمة والعار؟".

وتابع: "أهيب بكل الرعاة اللي كانوا بيجروا وراء لاعيبة كرة القدم، الاهتمام بلاعيبة كرة اليد، الناس دي لا بد من تكريمها، وإشعارها بإن الوطن حاسس بيهم".

ونجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28، وذلك في البطولة التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وكان المنتخب الوطني الطرف الأفضل طوال معظم أوقات اللقاء، حيث نجح صغار الفراعنة في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم على "المانشفت" بنتيجة 19-13.