أحمد موسى: الوفد الإعلامي المصري الأكبر في المملكة لتغطية الحج

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالمجهود الكبير لوزير الإعلام السعودي تركي شبانة، مشيرا للتغير الذي تشهده المملكة السعودية خلال الـ3 سنوات الأخيرة في المجال الإعلامي.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض عبر فضائية "صدى البلد"، على هامش تغطية القناة لمناسك الحج في مكة المكرمة، إنهم كانوا يجدوا صعوبات كثيرة في التصوير واجراء المقابلات مع المسئولين الحكوميين مشيرًا أن ذلك تغير منذ 3 سنوات.

وأوضح موسى أن الإعلام المصري صور في أماكن من المستحيل دخولها لغير السعوديين مثل غرفة عمليات الحرم المكي مشيرًا أنه سيعرض فيديو من داخل هذه الغرفة.

وأثنى موسى على وزير الإعلام السعودي والذي سمح بتسهيلات كبيرة لجميع الوفود الإعلامية، مشيرًا إلى أن الوفد المصري أكبر الوفود القادمة للأراضي المقدسة لتغطية ضيوف الرحمن بعدد كبير من القنوات.

وأكد موسى أن السعودية أدركت الفائدة الكبيرة التي تقف خلف الإعلام والدور الذي يقوم به، وتعمل جاهدة على تطوير مجال الإعلام وفق رؤيتها، لأن الإعلام يعمل على نقل الحقائق والمعلومات.