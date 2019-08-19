"الريادة أحد أهم الأنشطة".. شوقي ينشر فيديو "يوم في المدارس اليابانية"

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فيديو لفيلم تسجيلي تحت عنوان "يوم في المدارس اليابانية"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويبدأ اليوم الدراسي بوصول المعلمين قبل الطلاب بنصف ساعة ويعقدون اجتماعا مع مدير المدرسة، للاستعداد لحصص اليوم ومراجعة الجداول.

ويقف المدرسون عند باب المدرسة لاستقبال التلاميذ والترحيب بهم، ويدخل الطالب سيرًا على سكة "زجزاج" ترفيهية مخصصة له ثم يضع أغراضه في خزانة مخصصة له ويبدأ اليوم الدراسي له.

وأظهر الفيديو أن نشاط الريادة اليومية هو أحد أهم الأنشطة التي يقوم بها الطالب حيث يتولى الطفل ريادة الفصل بمشاركة زميل له ويكون الطالب مسؤولا عن الفصل ويقوده أثناء طابور الصباح.

ويمضي الطلاب 10 دقائق تعليمية في دروس أو قراءة كتب ويتناول الطلاب طعام الغداء سويًا ملتزمين آداب تناول الطعام ويغسلون أيديهم قبل الطعام.