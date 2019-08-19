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أسامة نبيه: تدريبي للأهلي من المستحيلات

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إرجاء حل المجلس العسكري الانتقالي في السودان

إرجاء حل المجلس العسكري الانتقالي في السودان

حقائب مدرسية وكشاكيل وأقلام هدية لـ100 طالب يتيم قبل العام الدراسى

حقائب مدرسية وكشاكيل وأقلام هدية لـ100 طالب يتيم قبل العام الدراسى

اليوم.. النطق بالحكم على متهمي "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

اليوم.. النطق بالحكم على متهمي "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

إيران: أمريكا سترتكب خطأ جسيما حال احتجاز ناقلة النفط

إيران: أمريكا سترتكب خطأ جسيما حال احتجاز ناقلة النفط

"ميجان" تواصل تمردها على "إليزابيث" بـ"جينز ممزق"

"ميجان" تواصل تمردها على "إليزابيث" بـ"جينز ممزق"

السكة الحديد تعلن جدول تأخيرات القطارات.. اليوم

السكة الحديد تعلن جدول تأخيرات القطارات.. اليوم

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"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

بعد إشارة السيسي له.. إنجازات ومشروعات قدمتها الدولة في عام التعليم

بعد إشارة السيسي له.. إنجازات ومشروعات قدمتها الدولة في عام التعليم

من منصة تكريم العلماء إلى الواقع.. جهود رئاسية مستمرة في طريق العلم

من منصة تكريم العلماء إلى الواقع.. جهود رئاسية مستمرة في طريق العلم

بالأسماء.. المكرمون في احتفالية عيد العلم

بالأسماء.. المكرمون في احتفالية عيد العلم

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