توقع محمد فريد رئيس البورصة المصرية، طرح شركة خاصة بالبورصة قبل نهاية العام الجاري.

جاء ذلك ردًا على سؤال لـ"رويترز"، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر البورصة بالقاهرة، ولم يذكر أي تفاصيل عن اسم الشركة أو حجم الطرح.

كان آخر طرح لشركة خاصة بالبورصة المصرية جرى الشهر الحالي هو لشركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، والتي قفز سهمها بنحو 35% في أولى جلسات التداول في بورصة مصر في 8 أغسطس.

وجمعت "فوري" من الطرح الأولي نحو 1.6 مليار جنيه حصيلة بيع 36% من أسهمها في البورصة.