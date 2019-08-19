اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرًا، فرض حصار بحري على فنزويلا من خلال تمركز سفن بحرية حول فنزويلا لمنع السلع من دخول أو مغادرة البلاد عدة مرات.

وقال 5 مسؤولين حالين وسابقين في البيت الأبيض لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن ترامب بحث فكرة فرض الحصار البحري منذ أكثر من عام ونصف، كما قرر طرح الفكرة منذ عدة أسابيع.

وكان ترامب قال مطلع الشهر الجاري إنه يفكر في فرض حصار عندما سأله صحفي عما إذا كان يفكر في هذا الأمر، غير أنه لم يقدم تفاصيل بخصوص هذه المسألة، وأكد أحد المسؤولين أن الرئيس الأمريكي قال: "يتعين علينا أن نُخرِج السفن ونفرض حصارًا بحريًا "، ولم يرد البيت الأبيض على طلب بالتعليق على هذا الأمر، بحسب الموقع.

وسيشكل هذا الحصار تصاعدا كبيرا لجهود الإدارة الأمريكية بإجبار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على التنحي عن منصبه، حسبما أوضح الموقع .

جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة اعترفت يناير الماضي بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو كرئيس مؤقت للبلاد، فيما قال ترامب في فبراير الماضي، إن التدخل العسكري في فنزويلا يعد خيارًا مطروحًا.