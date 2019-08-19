هنأ سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، الشعب المصري وشباب المنتخب المصري للناشئين لكرة اليد، لفوزهم بكأس العالم لأول مرة، مؤكدًا أنّ الشباب المصري هم أمل وبناء المستقبل وعلى سواعدهم ستبنى الدولة.

وأوضح وهدان في بيان اليوم، أنّ ما فعله أبطال كرة اليد هو مثال حي بأنّه بالصبر وبالإخلاص وبالجهد يمكن فعل المستحيل، وهي رسالة لكل الشباب في مصر، مؤكدا أنّ مصر يحق لها أن تفخر بأبنائها من الناشئين في كرة اليد والقائمين على هذه اللعبة لما تحقق من إنجاز.

وأشار وكيل النواب إلى أنّ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤمن بدور الشباب في صناعة المستقبل وضرورة تمكينهم، ما يتضح في عقد لقاءات متكررة في مؤتمرات الشباب، مؤكدا أنّ الشباب هم فرس الرهان الدولة المصرية.

وأكد وهدان أنّ اتباع السياسة التحفيزية والاهتمام بالشباب وتمكينهم في القطاعات هي السبيل الوحيد للنهوض بمصر، خاصة أنّها دولة يمثل شبابها أكثر من 60% من عدد سكانها وهي ميزة كبيرة للدولة المصرية.